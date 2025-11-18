32 من أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة إماراتيون

تصدرت دولة الإمارات قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، بواقع 32 رئيساً، تلاهم السعوديون بـ18 رئيساً، والمصريون بـ16 رئيساً، لتشكل هذه الجنسيات معاً 65% من إجمالي القائمة، التي تضم رؤساء تنفيذيين من 18 جنسية، بزيادة طفيفة على العام الماضي.

أما من حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية بـ24 مشاركة، تلاه قطاعا الطاقة والشركات المتنوعة بتسع مشاركات لكل منهما.

وأفادت «فوربس»، في بيان، أمس، بأن أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في القائمة يعملون ضمن ستة قطاعات مختلفة، ما يعكس التنوع في القيادة التنفيذية في المنطقة.

واستعرضت القائمة، القادة الذين يتجاوز تأثيرهم حدود الأرباح والمؤشرات المالية، ليصبحوا محركاً لإعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي في المنطقة. ولإعداد القائمة، أوضحت «فوربس» أنها اتخذت معايير عدة، تشمل: تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها، إضافة إلى خبرته في منصبه الحالي وخبرته العامة، كما تم تقييم حجم الشركة من حيث الإيرادات، والأصول، والقيمة السوقية، إلى جانب إنجازاته وأدائه خلال العام الماضي، فضلاً عن الابتكارات والمبادرات التي قادها وحققها.

ولفتت «فوربس» إلى مسارعة الشركات في المنطقة نحو تنويع اقتصاداتها، وتقليل اعتمادها على النفط، بينما يبرز توجه واضح نحو الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة، ويُعد التركيز على الذكاء الاصطناعي والاستدامة من أبرز السمات المشتركة في القائمة، في ظل تصاعد التحديات المناخية عالمياً.

• الرؤساء التنفيذيون في قطاع البنوك والخدمات المالية يهيمنون على القائمة بـ24 رئيساً.