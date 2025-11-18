مؤتمر «التأمين الصحي» ينطلق في دبي 26 نوفمبر

ينظم اتحاد الإمارات للتأمين، يومَي 26 و27 نوفمبر الجاري، مؤتمر التأمين الصحي السنوي التاسع لعام 2025، بمشاركة نخبة متميزة تضم أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في قطاع التأمين الصحي.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، خالد محمد البادي، إن التوقعات بحسب تقارير متخصصة تشير إلى أن حجم الإنفاق على القطاع الصحي في الدولة سيسجل معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 6.7%، ليصل إلى 150.8 مليار درهم بحلول عام 2029، ويناقش المؤتمر الوضع الراهن للتأمين الصحي بدولة الإمارات، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ومنع التحايل في التأمين الصحي والتحول الرقمي في المطالبات.