«فيزا»: دبي أفضل وجهات العالم أداء في قطاع الرفاهية

أظهر أحدث تقارير «الرؤى الاقتصادية العالمية»، الصادر عن شركة «فيزا» العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، أنّ متسوقي السلع الفاخرة، باتوا أكثر حذراً، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى تراجع عدد المستهلكين الذين اشتروا سلعاً فاخرة منذ بداية عام 2025، بعد سنوات من النمو المستمر.

ووفقاً للتقرير، انخفضت نسبة حاملي البطاقات الذين يشترون السلع الفاخرة، في مدن مثل لندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عوامل تشمل: التحديات الاقتصادية، واضطرابات التجارة، وتقلبات أسعار الصرف، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، إلا أن دبي شكّلت استثناء من هذا الاتجاه العالمي، حيث حافظت على إقبال قوي على السلع الفاخرة، حتى باتت أفضل وجهات العالم أداء في قطاع الرفاهية، مع شراء واحد من كل تسعة مقيمين سلعة فاخرة كل ثلاثة أشهر، وهي نسبة تفوق بكثير مثيلاتها في المدن الكبرى الأخرى.

وأوضح التقرير أن ذلك يرجع إلى قاعدة واسعة من الأسر الثرية، حيث يتجاوز دخل نحو 37% من السكان، 150 ألف دولار سنوياً، ما يدعم الطلب المستمر على السلع الفاخرة في المدينة.

ولفت التقرير إلى أن تسوّق السلع الفاخرة لم يعد حكراً على فاحشي الثراء، والنخبة التي تُشكّل (أعلى 1%) من المنفقين، إذ تشير بيانات «فيزا» إلى أن جاذبية الرفاهية امتدت لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، تضمّ فئات الأثرياء (أعلى 5%)، والأثرياء الجدد (أعلى 10%)، والطبقة فوق المتوسطة (أعلى 20%).

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «فيزا» لشؤون منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا، محمد بردستاني: «أظهر النصف الأول من عام 2025 أنه حتى أكثر المستهلكين ثقة حول العالم أصبحوا يتريثون بعض الشيء، غير أن آفاق سوق الرفاهية على الأمد الطويل تبقى واعدة».

وأضاف: «يؤكّد الزخم الذي تشهده دبي مكانتها الراسخة وجهةً عالميةً للرفاهية، حيث تستند إلى قاعدة واسعة من السكان ذوي الدخل المرتفع، وتدفّق مستدام للحركة السياحية، ومع انضمام شرائح جديدة من المستهلكين إلى السوق، وانتقال الثروة من جيل إلى آخر، يُتوقع أن يواصل قطاع الرفاهية توسعه ونموه المستمر».