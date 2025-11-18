بيع ساعة «رولكس» في دبي بـ 4.7 ملايين دولار

حققت دار المزادات الفاخرة المتخصصة في الساعات الاستثنائية «FutureGrail»، رقماً قياسياً عالمياً ببيع ساعة «رولكس» نادرة من طراز «4113» بمبلغ 4.717 ملايين دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق للطراز نفسه بأكثر من 1.2 مليون دولار، وذلك خلال عرض تمهيدي أُقيم في نادي بولغري لليخوت في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «FutureGrail»، علي نائل: «يُعدّ هذا البيع أحد أهم المبيعات في تاريخ مزادات الساعات، حيث كسر رقماً قياسياً عالمياً، ويبرز الطلب الكبير من جامعي الساعات الفاخرة حول العالم»، مضيفاً إنه امتياز كبير أن نقدم إلى السوق قطعة بهذه الندرة، ويبرهن من جنيف إلى دبي وسنغافورة أن الساعات من هذا العيار تحظى باهتمام استثنائي، مشيراً إلى أن هذه الساعة أصبحت تاسع أغلى ساعة «رولكس» في التاريخ.