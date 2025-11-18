«ديوا» تقلل مدة استرداد مبالغ التأمين إلى 30 دقيقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أتمتة إجراءات الموافقة على طلبات استرداد مبالغ التأمين حتى مبلغ 4000 درهم، من دون الحاجة إلى تدخل بشري، بما يُمثّل نحو 90% من طلبات الاسترداد، وتسهم هذه الخطوة في تقليل مدة استرداد المبلغ من أربعة أيام إلى نصف ساعة فقط، في إنجاز يعكس ريادة الهيئة في توظيف التقنيات الحديثة، لتحسين كفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات.

وتعتمد المنظومة الجديدة على نظام تحقق شامل ودقيق يتيح إرسال تعليمات للبنك لتحويل المبلغ المسترد مباشرة إلى الحساب البنكي للمتعامل باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، بما يُعزّز الدقة والسرعة والموثوقية.

وتسهم المنظومة الجديدة في رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمة، ما يُمكّن الموظفين من التركيز على الابتكار في تطوير الخدمات.

ويعمل النظام على مدار الساعة دون الارتباط بساعات العمل الرسمية، ما يُعزّز جاهزية الهيئة وكفاءتها في تلبية احتياجات المتعاملين، ويُرسّخ مكانتها مؤسسةً رائدةً عالمياً في الخدمات الذكية والمستدامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لرقمنة مختلف جوانب الحياة في دبي، وترسيخ مكانتها عاصمةً رقميةً عالميةً وواحدةً من أفضل المدن في جودة الحياة وسهولتها، نواصل تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا التشغيلية».

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة لتقليل مدة استرداد مبالغ التأمين إلى 30 دقيقة، ضمن جهودنا المتواصلة لتوفير تجربة رقمية رائدة ومتكاملة تحقق سعادة المتعاملين، وتلبي احتياجاتهم، وتفوق توقعاتهم، إضافة إلى دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي بين أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم».

• 4 أيام مدة استرداد المبلغ سابقاً.