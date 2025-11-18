«دبي للسلع» يطلق مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، إطلاق مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة، وهو منصة فريدة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد المنتجات الفاخرة العالمي من خلال ترسيخ أسس الشفافية والتكنولوجيا والاستدامة في صميم ابتكار المنتجات الفاخرة.

وجاء إطلاق المركز الجديد بالشراكة مع «أوريجنال لكجري»، المركز العالمي المتخصص في الأبحاث والدراسات حول مستقبل قطاع المنتجات الفاخرة، ويقع في الطابق الـ48 من برج الماس، المقر الرئيس لبورصة دبي للألماس.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المركز الجديد يُوفر مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تتيح للعلامات التجارية الفاخرة وشركات التكنولوجيا والأطراف الفاعلة في سلسلة التوريد، التعاون على تطوير حلول مبتكرة تُعزّز أسس الشفافية وممارسات التوريد المستدامة والتكامل الرقمي في قطاع المنتجات الفاخرة العالمي.

وسيوفر المركز مجموعة واسعة من المزايا والتي تشمل أدوات التحقق المادية وصولاً إلى أنظمة تتبع المصدر المعززة بتقنية «البلوك تشين»، وسيحظى الأعضاء ببيئة عمل مرنة ومبتكرة ستكون مدعومةً ببنية تحتية متقدمة، وحلول ترخيص متكاملة، واتصال عالمي ضمن مركز دبي للسلع المتعددة، ويمكن للشركات من جميع أنحاء العالم أن تسجل في عضوية المركز، حيث إنها لا تقتصر على الشركات الحالية التي تحمل تراخيص من مركز دبي للسلع المتعددة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق المنتجات الفاخرة العالمية 400 مليار دولار بحلول عام 2030، ومع تزايد وعي المستهلكين حول مصادر المنتجات وطرق التحقق من أصالتها، سيسهم مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في إرساء معايير جديدة للإبداع والمصداقية في الصناعة، ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لتقنيات المنتجات الفاخرة المتقدمة».