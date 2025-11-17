شراكة أصيلة بين الهاشمية وكوهلر تدخل فصلًا جديدًا من التميّز

أعلنت شركة كوهلر، بالتعاون مع شريكها المحلي مجموعة الهاشمية، عن إعادة افتتاح صالة عرض كوهلر في دبي بعد الانتهاء من أعمال تجديد شاملة. مثلت هذه الخطوة فصلًا جديدًا في شراكة امتدت لأكثر من أربعة عقود بين الطرفين.

وَبِحُضور السيدة لورا كوهلر، ممثلة لعائلة كوهلر، احتُفِي بهذه الشراكة التي بُنيت على الابتكار، والحرفية، والثقة المتبادلة.

منذ عام 1982، أسهمت مجموعة الهاشمية بدورٍ محوري في تقديم ابتكارات كوهلر العالمية في المطابخ والحمّامات داخل السوق الإماراتية. وبالتعاون معًا، أقاما شبكة رائدة من صالات العرض في دبي، وأبوظبي، والعين، تلهم المعماريين والمصممين والملاك.

تُعد صالة عرض دبي المُجدّدة أكثر من مجرد مساحة عرض — إنها تجسيد لرؤية كوهلر التصميمية. إذ تُعد أول عرض عالمي يجسد مفهوم الهوية التصميمية التراثية الجديدة لكوهلر، وتمنح الزوّار تجربة غامرة حيث تلتقي الحِرفية، والابتكار، وممارسات الاستدامة في مكان واحد.

أبرز المجموعات المعروضة:

• حوض Inia — من مجموعة إصدارات الفنانين التي تُحوّل أحواض الحمّام إلى قطع فنية مصمّمة ومُنفّذة يدويًا، وتحتفي بالتصميم الحِرفي والفريد منذ أكثر من 40 سنة.

• Veil — مرحاض ذكي متكامل من كوهلر، يجمع بين تكنولوجيا النظافة المتقدمة والشكل الأنيق، ويعكس التزام العلامة بالابتكار في تصميم الحمّام.

• Anthem — نظام تحكّم رقمي، يتيح تجربة تفاعلية راقية للتحكّم في إعدادات الحمّام — تمامًا كما تأتي التجربة في صالة العرض.

• صنبور Script — من علامة كاليستا التابعة لكوهلر، الصنبور يعكس الجانب الفاخر من العلامة: تشطيب متقن، تصميم أنيق، وإمكانية تخصيص عالية.

قال سركيس الراعي، المدير العام لمجموعة الهاشمية: “يمثّل هذا الافتتاح ثمرة شراكة طويلة، ويؤكّد التزامنا المتواصل بتقديم حلول ومنتجات ترتقي بتجربة العملاء في السوق الإماراتية.”

من جانبها، قالت لورا كوهلر، الرئيس التنفيذي للمعيشة المستدامة والشمول في كوهلر: “ندعوكم لزيارة صالة العرض المُجدّدة، حيث لا تقتصر التجربة على مشاهدة المنتجات، بل على عيش رؤيتنا التصميمية — حيث تلتقي الحِرفية والابتكار لتحويل المساحات اليومية إلى تجارب حقيقية.”

ندعوكم لزيارة صالة عرض كوهلر دبي المُعاد تصورها، والتي تجسد تطور التصميم وروح الابتكار.

📍 الموقع على خرائط جوجل: صالة عرض كوهلر دبي