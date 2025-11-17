شاروخان يحصل على برج يحمل اسمه – دانوب بروبرتيز تطلق “شاروكز من دانوب”، برجاً تجارياً فاخراً في قلب دبي

في سابقة عالمية فريدة، أعلنت شركة دانوب بروبرتيز عن إطلاق مشروع “شاروكز من دانوب”، وهو برج تجاري فاخر يحمل اسم نجم بوليوود الشهير شاروخان. وتمثل هذه الخطوة تعاوناً استثنائياً بين رُمزين أعادا تعريف الطموح والنجاح في مجالاتهما—شاروخان، ورجل الأعمال رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب.

يعلو البرج بشكل مميز على شارع الشيخ زايد بارتفاع 55 طابقاً، ليصبح واحداً من أرقى المعالم التجارية في دبي—عنواناً صُمّم لبناة الإمبراطوريات والمبتكرين وصناع الرؤية. ويحتفي البرج بـ 33 عاماً من التميز لكل من شاروخان ودانوب، ليجسد قيمهما المشتركة في الصمود، والتجديد، والسعي المستمر نحو النجاح.

تم الإعلان عن المشروع خلال أمسية احتفالية مبهرة أقيمت في فندق جراند حياة مومباي، بحضور شاروخان ورضوان ساجان. واستقطب الإطلاق مئات الضيوف، من أبرزهم المؤثرون وقادة الأعمال والمستثمرون وصناع المحتوى والشخصيات الإعلامية، مما جعله واحداً من أكثر فعاليات إطلاق المشاريع العقارية تميزاً هذا العام.

وقال شاروخان خلال حفل الإطلاق:

"إنه لأمر مدهش ويدعو للتواضع أن يحمل معلم بارز في دبي اسمي. فدبي كانت دائماً مكاناً مميزاً بالنسبة لي—مدينة تحتفي بالأحلام والطموح والإمكانات.

إن ‘شاروكز من دانوب’ رمز لما يمكن للإيمان والعمل الجاد أن يحققاه. ويشرفني أن أكون مرتبطاً بعلامة تجارية مثل دانوب، التي تعكس روح الطموح والتميّز ذاتها."

ومن جانبه قال ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب:

"بدأ كل من شاروخان وأنا رحلتنا قبل 33 عاماً بحلم مشترك—صناعة تأثير قائم على الشغف والمثابرة. لقد حوّل شاروخان الأحلام إلى حقيقة، وهي فلسفة تعكس رحلتنا في دانوب. مشروع "شاروكز من دانوب" يجمع قصتين من البدايات المتواضعة والطموح الذي لا يعرف حدوداً—ليظهر كرمز عالمي للرؤية والقيمة وقوة الحلم الكبير."

يمتد مشروع شاروكز من دانوب على مساحة مبنية تتجاوز مليون قدم مربعة، مقدماً مزيجاً من الفخامة والابتكار والبريق المرتبط بنجم عالمي. ومع أسعار تبدأ من 475,000 دولار أمريكي / 4.2 كرور روبية، يضع هذا المشروع معياراً جديداً للعقارات الفاخرة في دبي، مع مزج التصميم العالمي مع عنوان مستوحى من “ملك بوليوود” نفسه.

وسيوفر البرج التجاري الفاخر أكثر من 40 مرفقاً عالمياً، تشمل مسبحاً ذو اطلالة بانورامية، ومهبطاً للطائرات العمودية المخصّصة لسيارات الأجرة الجوية، وخدمات صف السيارات، وصالات أعمال خاصة—جميعها مصممة لإعادة تعريف الإنتاجية والهيبة. وتمنح موقعه الاستراتيجي وصولاً لا مثيل له لأبرز معالم دبي، من برج خليفة إلى مطار دبي الدولي.

وبفضل خطة الدفع الشهرية المميزة بنسبة 1%، تواصل دانوب جعل التملك العقاري في واحدة من أكثر مدن العالم طموحاً في متناول الجميع. ويؤكد المشروع التزام العلامة التجارية بخلق استثمارات ذات قيمة تجمع بين الفخامة وسهولة التملك.

حول دانوب بروبرتيز

تُعد دانوب بروبرتيز، التابعة لمجموعة دانوب، واحدة من أبرز المطورين العقاريين من القطاع الخاص في دولة الإمارات، وهي معروفة بإطلاقها خطة الدفع الرائدة بنسبة 1%. تأسست الشركة على يد ريزوان ساجان في عام 1993، وقد أطلقت حتى الآن 40 مشروعاً، تم تسليم 18 منها بنجاح بينما لا تزال البقية في مراحل مختلفة من البناء.

ومن خلال تقديم شقق مجهزة بالكامل وأكثر من 40 وسيلة ترفيهية، بنت الشركة سمعة قوية في الالتزام بالمواعيد وجودة التنفيذ. ومع الابتكار وسهولة الوصول والثقة كركائز أساسية، تواصل دانوب بروبرتيز إعادة تعريف أسلوب العيش الحضري في المنطقة.