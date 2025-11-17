خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن راشد يشهدان العرض الجوي المصاحب لـ"دبي للطيران" في دورته الـ19

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم العرض الجوي المصاحب للنسخة التاسعة عشرة والأضخم على الإطلاق من "معرض دبي للطيران"، الذي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري في "دبي وورلد سنترال"، حيث ضم العرض مجموعة من الطائرات التجارية والعسكرية التي تعد من الأحدث والأكثر تطوراً في العالم.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدتُ اليوم، إلى جانب أخي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، العرض الجوي المصاحب للنسخة الـ 19 من "معرض دبي للطيران" ورحبنا بجميع ضيوف هذا الحدث الكبير الذي استقطب 1500 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، وشهد توقيع صفقات كبرى في أول أيامه "

وأضاف سموه: " وعلى هامش الحدث، استقبلتُ وزيري دفاع أرمينيا ومونتينيغرو، ورحبنا بحضورهما في دولة الإمارات، وبحثنا سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات المستقبلية ... وفي جولة تفقدية على أرض المعرض، اطلعتُ على الابتكارات الإماراتية المشاركة ومن بينها طائرة كالدس B-250 متعددة الاستخدامات … نماذج تعكس قدراتنا الوطنية وكفاءة شبابنا."

وقال سموه: "فخورون باستضافة العالم خلال معرض دبي للطيران، ونحن مستمرون في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للطيران والابتكار ... ولجميع ضيوفنا أهلاً بكم على أرض دبي وفي سمائها."