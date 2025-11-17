"ليجند موتورز" تتعاون مع "212" للطرق الوعرة لإطلاق مركبة 212 رسميًا في الإمارات

بصفتها الشريك الاستراتيجي الحصري لعلامة 212 في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظّمت مجموعة ليجند القابضة بالتعاون مع الفريق العالمي للعلامة فعالية الإطلاق العالمي لاستراتيجية 212 بنجاح في دبي. وقد شرّف الحدث بحضوره سعادة أو بو تشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، إلى جانب نخبة من أفراد العائلات الحاكمة في الشرق الأوسط، وقادة الأعمال، وممثلي وسائل الإعلام البارزين.

أشاد الضيوف بجودة منتجات علامة 212 وتميّزها الفريد، وأعربوا عن تقديرهم الكبير لاستراتيجية مجموعة ليجند القابضة وجهودها التشغيلية المتميزة في المنطقة.

تكريم التقاليد وإحياء روح المغامرة على الطرق الوعرة

تم تقديم طراز 212 لأول مرة عام 1965 كأول مركبة دفع رباعي تُطوَّر بشكل مستقل في الصين، لتصبح رمزًا للصمود عبر الأجيال. من مهام حرس الحدود إلى رحلات الصحراء، ظلّ تصميمها الصندوقي الأيقوني ومحركها القوي يجسّدان روح المثابرة الوطنية.

وبعد مرور ستة عقود، يأتي الطراز الجديد 212 T01 ليواصل الإرث العريق وفق فلسفة التصميم الشهيرة "قوس واحد، دائرتان، ثلاث خطوط أفقية، وأربع خطوط عمودية"، ولكن برؤية حديثة وأداء متفوّق وآفاق عالمية. فهي ليست مجرد مركبة، بل رفيق لعصره، يجسّد القوة، والشجاعة، وروح الريادة الشرقية وهو يعبر كل حدود العالم.

نبذة عن مجموعة ليجند القابضة

تُعد مجموعة ليجند القابضة من أبرز مجموعات توزيع وخدمات السيارات في الشرق الأوسط، بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا وموارد محلية واسعة. وتلتزم المجموعة بتقديم علامات سيارات استثنائية إلى المنطقة وتوفير حلول متكاملة لأسلوب الحياة المرتبط بعالم السيارات لعملائها.

جذور راسخة في السوق والتزام طويل الأمد

بفضل خبرتها الواسعة الممتدة لأكثر من عقدين في أسواق الشرق الأوسط، لعبت مجموعة ليجند القابضة دورًا محوريًا في إنجاح الإطلاق الإقليمي لعلامة 212. واستنادًا إلى مواردها المحلية القوية، حرصت المجموعة على أن يلبي كل جانب من جوانب الحدث أعلى المعايير الدولية.

وقد استكملت المجموعة خطة شاملة لإطلاق علامة 212 في المنطقة، حيث من المقرر افتتاح صالة العرض الرئيسية في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، مع جاهزية أول أسطول من مركبات العرض والتجارب بالفعل. كما تم الكشف خلال الحدث عن نسختين حصريتين مخصصتين للشرق الأوسط – “Falcon” و“Pioneer” – واللتين حظيتا بإعجاب واسع وإشادة كبيرة.

تعزيز منظومة الخدمات وتأكيد الالتزام تجاه العملاء

حرصًا على ضمان رضا العملاء، أعلنت مجموعة ليجند القابضة عن خطة شاملة لشبكة خدمات ما بعد البيع، تشمل:

- إنشاء مركز إقليمي لقطع الغيار لضمان سرعة التوريد.

- تشكيل فريق خدمة محلي متخصص لتقديم دعم متكامل قبل البيع وبعده.

- إطلاق برامج ضمان وتمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء الشرق الأوسط.

تعكس هذه المبادرات الالتزام الطويل الأمد للمجموعة تجاه المنطقة وسعيها لتقديم تجربة ملكية راقية خالية من المتاعب.

تعزيز التعاون الاستراتيجي وصياغة مستقبل مشترك

قال السيد تشنغ كاي، مؤسس مجموعة ليجند القابضة:

"نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الجمع بين القوة الفائقة لمنتجات 212 وخبرتنا المحلية الواسعة سيحقق نجاحًا مميزًا في الشرق الأوسط. سنواصل استثمار مواردنا، وتوسيع شبكة خدماتنا، ونسعى لأن تصبح 212 العلامة الأكثر ثقة لدى عشاق الطرق الوعرة في المنطقة."

وأضاف السيد لو يونران، المدير العام لمركبات 212 للطرق الوعرة:

"نتطلع إلى ترسيخ مبادئ الشراكة طويلة الأمد، والابتكار بصدق، والمضي قدمًا بعزيمة. وسنعمل مع شركائنا على رسم طرق جديدة، واستكشاف المجهول، وتمكين المستخدمين حول العالم من خوض تجربة قيادة هذه الأيقونة الصينية الكلاسيكية إلى كل ركن من أركان العالم."

يُعد نجاح هذا الحدث دليلاً على التعاون الوثيق بين مجموعة ليجند القابضة وعلامة 212، حيث عمل الفريقان جنبًا إلى جنب في تخطيط وتنفيذ الحدث لتجاوز التحديات الثقافية واللوجستية، مقدمين عرضًا عالميًا استثنائيًا في عالم السيارات. وفي المرحلة المقبلة، ستواصل مجموعة ليجند القابضة وعلامة 212 تعزيز شراكتهما، وتكثيف جهود التوطين، وتوسيع حضورهما في أسواق الشرق الأوسط.

من بيع المنتجات إلى تجربة يقودها المستخدم

خلال فعالية الإطلاق العالمي، عرضت علامة 212 تشكيلة متكاملة من المركبات الصلبة المصممة لتجسيد القوة الميكانيكية الخالصة وقدرات القيادة الفائقة على الطرق الوعرة. تم بناء هذه المركبات بروح تركز على الصلابة والقوة والتحكم، لتعيد جوهر القيادة الحقيقية على الطرق الوعرة – حيث تتقدّم الاعتمادية والأداء على أي اعتبار آخر.

تلتزم شركة ليجند موتورز بإحياء هذه الروح في الشرق الأوسط، من خلال تقديم مركبات تعبّر عن شغف المنطقة بالقوة والمغامرة. من الطرازات الصغيرة ثلاثية الأبواب إلى شاحنات البيك أب متعددة الاستخدامات والمركبات الرياضية الصلبة، صُممت كل مركبة من 212 لتحمّل الظروف القاسية وتلبية احتياجات السائقين الحقيقيين الذين يعيشون متعة التحدي على التضاريس.

ترتكز هذه الفلسفة على ثلاثة مبادئ أساسية تعتمدها ليجند موتورز: الأداء، المتانة، وسهولة الاستخدام اليومي. ومن خلال هندستها الميكانيكية القوية وتصميمها الكلاسيكي، تضمن ليجند موتورز أن تتجاوز كل مركبة من 212 توقعات عشاق الطرق الوعرة والمغامرين في المنطقة.