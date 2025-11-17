الإمارات تتصدر قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط بـ32 رئيساً، في مقدمتهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنوك".

وقالت "فوربس الشرق الأوسط" إن قائمتها لأقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، تضم القادة الذين يتجاوز تأثيرهم حدود الأرباح والمؤشرات المالية، ليصبحوا محركا لإعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي في المنطقة ويقود هؤلاء القادة مسيرة تنويع الاقتصادات، وترسيخ مكانة المنطقة على الساحة العالمية.

أوضحت "فوربس" أن فريقها اعتمد على معايير عدة لإعداد القائمة، أهمها تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها، بالإضافة إلى خبرته في منصبه الحالي وخبرته العامة.

كما تم تقييم حجم الشركة من حيث الإيرادات، والأصول، والقيمة السوقية، إلى جانب إنجازاته وأدائه خلال العام الماضي، فضلًا عن الابتكارات والمبادرات التي قادها وحققها.