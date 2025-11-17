153 مليار درهم صفقات اليوم الأول لمعرض دبي للطيران

بلغت القيمة التقديرية للصفقات المعلنة والمؤكدة خلال فعاليات اليوم الأول من معرض دبي للطيران، النسخة الأكبر في تاريخه، نحو 153 مليار درهم لشراء 92 طائرة من مختلف الطرز، إضافةً إلى الصفقات العسكرية المعلنة، واستحوذت شركة بوينغ على الجزء الأكبر من الطلبيات.

واستهلت "طيران الإمارات"، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، اليوم الأول من معرض دبي للطيران بطلبية لشراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777-9 المزودة بمحركات GE9X، بقيمة 38 مليار دولار (نحو 139.5 مليار درهم)، وذلك في اليوم الأول لمعرض دبي للطيران 2025.

ووقعت فلاي دبي و"جنرال إلكتريك للطيران" اتفاقية جديدة لشراء 60 محركاً من طراز GEnx-1B لتزويد أول أسطول للناقلة من الطائرات عريضة البدن، والذي يتألف من 30 طائرة بوينغ 787-9 بهذه المحركات. وتشمل الاتفاقية محركات احتياطية وخدمات دعم طويلة الأجل لدعم إطلاق عمليات الناقلة على الرحلات الطويلة.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع لدولة الإمارات خلال اليوم الأول من معرض دبي للطيران، والتي شملت 6 صفقات محلية بقيمة 3.04 مليار درهم وصفقتين دوليتين بقيمة 725 مليون درهم، بإجمالي 3.7 مليار درهم.

إلى ذلك، طلبت الخطوط الجوية الإثيوبية شراء 11 طائرة إضافية من طراز بوينغ 737 ماكس، بقيمة تقديرية تصل إلى 4.7 مليار درهم.

من جانبها، أعلنت شركة هيلفيتيك للطيران عن طلب شراء ثلاث طائرات إضافية من طراز إمبراير E195-E2 وخمسة خيارات شراء لطائرات إضافية، بقيمة تقديرية تصل إلى 660 مليون درهم.

بدورها، طلبت الخطوط الجوية السنغالية شراء تسع طائرات من طراز بوينغ 737-ماكس، بقيمة تقديرية 3.9 مليار درهم.

ووقعت طيران "كوت ديفوار"، الناقل الوطني لجمهورية كوت ديفوار، طلبية مؤكدة لشراء أربع طائرات إمبراير من طراز E175، بقيمة تقديرية 690 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجية تحديث أسطولها وتوسعها الإقليمي.