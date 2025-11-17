"فلاي دبي" تشتري 60 محركاً من "جنرال إلكتريك" لأسطول بوينغ 787-9

وقعت فلاي دبي و"جنرال إلكتريك للطيران" اليوم إتفاقية جديدة لشراء 60 محركاً من طراز GEnx-1B لتزويد أول أسطول للناقلة من الطائرات عريضة البدن والذي يتألف من 30 طائرة بوينغ 787-9 بهذه المحركات.

وتشمل الإتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض دبي للطيران 2025، محركات إحتياطية وخدمات دعم طويلة الأجل لدعم إطلاق عمليات الناقلة على الرحلات الطويلة.

تدعم هذه الإتفاقية استراتيجية فلاي دبي للنمو والتوسع المستمر لشبكتها، مما يُمكّنها من زيادة الطاقة الإستيعابية على وجهاتها الحالية وتلبية الطلب المتنامي من أعداد مسافريها. تأسست فلاي دبي عام 2008، وشهدت نمواً ملحوضاً، وهي تخدم حالياً أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، وتعمل الناقلة حالياً على إضافة وجهات طويلة المدى إلى شبكتها المتنامية.

يؤكد إختيار محركات GEnx-1B ثقة فلاي دبي في حلول "جنرال الكتريك للطيران"، والتي توفر أفضل أداء ومتانة وكفاءة في إستهلاك الوقود في فئتها. صُممت هذه المحركات لأداء قوي وموثوقية عالية، وهي ضرورية لإستدامة نمو الناقلة في بيئات التشغيل في المنطقة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "على مدى السنوات الماضية، رسّخت فلاي دبي مكانتها كلاعب رئيس في قطاع الطيران، مدفوعةً برؤية تستهدف تسهيل حركة السفر عبر دبي كمركز عالمي للطيران. يلعب أداء ومتانة محركاتنا دوراً أساسياُ في نجاح عملياتنا وخططنا لتوسيع أسطولنا، لا سيما مع استعدادنا لإستقبال طائرة بوينغ 787 في أسطولنا خلال السنوات المقبلة. نتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع جنرال إلكتريك للطيران مع انطلاقنا نحو مرحلة جديدة من النمو."