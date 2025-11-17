طيران الإمارات تطلب 65 طائرة بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار

وقّع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، طلبية شراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777-9 المزودة بمحركات GE 9X، بقيمة 38 مليار دولار ، (نحو 139.5 مليار درهم) وذلك في اليوم الأول لمعرض دبي للطيران 2025.

وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي طلبيات طيران الإمارات مع بوينج إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة 777-9، و10 طائرات شحن من طراز F777، و35 طائرة 787، كما يرتفع إجمالي طلبياتها من محركات GE9X مع شركة "جي إي أيروسبيس" إلى 540 محركاً، من ضمنها 130 محركاً إضافياً تم توقيع طلبها اليوم. ويعكس ذلك التزاماً طويل الأمد تجاه قطاع الصناعات الجوية في الولايات المتحدة، بما يدعم على امتداد البرنامج مئات الآلاف من الوظائف الصناعية عالية القيمة في السوق الأمريكية.

كما يمنح الاتفاق الأخير مع بوينج دفعة قوية لدراسة الجدوى المتعلقة بتطوير طراز 777-10 الأكبر ضمن عائلة 777X، إذ وقّعت الناقلة خيارات لتحويل طلبيتها الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "تُعدّ طيران الإمارات أكبر مشغّل لطائرات بوينج 777 في العالم، ونواصل اليوم تعزيز التزامنا عبر طلب 65 طائرة إضافية من طراز 777-9 بقيمة 38 مليار دولار. بالإضافة إلى 130 محركاً من طراز GE9X. ويمثل هذا الاستثمار امتداداً لشراكتنا العميقة مع بوينج و"جي إي أيروسبيس"، ودعماً محورياً لقطاع الصناعات الجوية في الولايات المتحدة".

وأضاف سموه : "جاء اعتماد كل طائرة ضمن هذه الطلبية وفق معايير دقيقة لضمان اتساقها مع خارطة الطريق المستقبلية لطيران الإمارات واحتياجات شبكتنا العالمية المتوسعة وبما يتماشى مع خطط دبي التنموية. ويظل تشغيل أسطول حديث ومتطور ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع بوينج لضمان تسلّم أولى طائرات 777-9 بداية من الربع الثاني من عام 2027، وتزويد أسطولنا بأحدث الابتكارات والتقنيات ومنتجات المقصورات التي ترسّخ مكانة طيران الإمارات الريادية في الصناعة".

وفيما يتعلق بخيارات 777-10، قال سموه: "تؤكد طيران الإمارات بشكل مستمر حاجتها إلى طائرات أكبر سعة وأكثر كفاءة لدعم عملياتها وشبكتها العالمية لا سيما في ظل النمو المتوقع في حركة النقل الجوي، والقيود المتزايدة في المطارات العالمية. ونرى أن دراسة بوينج لتطوير طراز 777-10 تمثل توجهاً مهماً لتلبية متطلبات الناقلات الجوية العالمية، وندعم هذه الخطوة بالكامل. وقد وقّعنا بالفعل خيارات لتحويل طلبيتنا الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8، انسجاماً مع خططنا المستقبلية وتوجهاتنا طويلة المدى".