مؤتمر التأمين الصحي التاسع يعقد بدبي يومي 26 و 27 نوفمبر 2025

ينظم اتحاد الإمارات للتأمين يومي 26 و 27 نوفمبر الجاري بفندق ( ميلينيوم بلازا داون تاون دبي ) مؤتمر التأمين الصحي السنوي التاسع لعام 2025 بمشاركة نخبة متميزة تضم أكثر200 من الخبراء وصناع القرار في قطاع التأمين الصحي .

يتناول المؤتمر هذا العام بالنقاش والتحليل العديد من الموضوعات المهمة في مقدمتها الوضع الراهن للتأمين الصحي بدولة الإمارات ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ومنع التحايل في التأمين الصحي والتحول الرقمي وتقنية البلوك تشين في المطالبات والتحليلات وصياغة السياسات والأسعار.

كما يستعرض مستقبل تقديم الرعاية الصحية والتحول نحو الرعاية اللامركزية بما في ذلك الطب عن بعد والرعاية الصحية المنزلية بالإضافة إلى استراتيجيات احتواء تكاليف التأمين الصحي والأمن السيبراني ودوره في حماية البيانات المالية لمنظومة التأمين الصحي .

وقال خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين - يكتسب المؤتمر هذا العام أهمية بالغة في ظل مؤشرات إيجابية لنمو مضطرد لقطاع التأمين الصحي بدولة الإمارات خلال السنوات القادمة وعلى الأخص بعد إطلاق لوائح التأمين الصحي الإلزامي الجديدة التي باتت تغطي جميع إمارات الدولة والزيادة المضطردة في عدد السكان وارتفاع معدلات الشيخوخة والانتشار المتزايد للتأمين الصحي وازدهار السياحة العلاجية في الدولة مدفوعا بمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والتركيز على التنوع الاقتصادي وكلها عوامل تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في الوقت الذي تشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق على القطاع الصحي في الدولة ( بحسب تقارير مؤسسات مختصة ) سيسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.7 % ليصل إلى 150.8 مليار درهم ( 41.1 ) مليار دولار بحلول عام 2029 .

أضاف البادي – توفر النسخة الجديدة من المؤتمر لهذا العام منصة لإطلاق أفكار جديدة وصياغة حلول تأمينية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية في القطاع المذكور وعلى الأخص في مواكبة التطورات المتسارعة في الابتكارات العالمية بالتأمين الصحي وتصميم منتجات جديدة مبتكرة وتقديم منتجات مستدامة والاستثمار في التحول الرقمي وتكامل التكنولوجيا الصحية مع التأمين والتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارات المطالبات لتبسيط العمليات وتوفير حلول تأمينية مخصصة للشركات وتحسين تجربة العملاء عبر المنصات الرقمية .