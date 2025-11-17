انطلاق معرض دبي للطيران في دورته الـ19

انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ19 لمعرض دبي للطيران تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا».

وتعد دورة هذا العام الأضخم في تاريخ المعرض، حيث يستضيف 1500 جهة عارضة من مختلف دول العالم، من بينها 440 جهة تشارك للمرة الأولى.

وتشهد الفعالية حضوراً واسعاً يضم 148 ألف زائر و490 وفداً عسكرياً ومدنياً يمثلون 115 دولة.

وتتضمن دورة هذا العام عرض أكثر من 200 طائرة تغطي نطاقاً واسعاً يشمل الطائرات التجارية والعسكرية وطائرات رجال الأعمال والطائرات من دون طيار (المسيّرات)، إضافة إلى أحدث تقنيات الطيران المتطورة.

كما سيُقام أكبر جناح فضاء في تاريخ المعرض بتنظيم مشترك مع وكالة الإمارات للفضاء، ليعكس النمو المتسارع لقطاع الفضاء في الدولة والمنطقة.

ويشهد المعرض لأول مرة في تاريخه تحليق طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، في خطوة تؤكد مكانته كمنصة عالمية لعرض مستقبل حلول الطيران والتنقل الجوي.