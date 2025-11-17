«الشارقة الإسلامي» ينال جائزة «تقدير الجودة» من «جي بي مورغان»

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي فوزه بجائزة «تقدير الجودة» لعام 2025، التي يمنحها بنك جي.بي.مورغان (J.P. Morgan)، وذلك لتحقيقه معدل معالجة مباشرة (STP) استثنائي بلغ 99.77% في تحويلات الأموال عبر فئة «MT103»، حيث يعكس هذا الإنجاز المستوى المتقدم لمنظومة المدفوعات في المصرف، وقدرته على تنفيذ العمليات المالية بموثوقية وسرعة وكفاءة عالية وفق أفضل المعايير العالمية.

وتسلّم نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أحمد سعد، الجائزة خلال زيارة قام بها وفد رفيع المستوى من بنك «جي.بي.مورغان» إلى مقر المصرف، وشهد اللقاء مناقشة مستجدات قطاع المدفوعات العالمية، وآليات تطوير حلول الدفع العابرة للحدود.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أحمد سعد: «يمثل حصول المصرف على هذه الجائزة العالمية تأكيداً على قوة بنيتنا التكنولوجية، وكفاءة الفِرق المتخصصة في إدارة عمليات الدفع، وقدرتنا المستمرة على تحقيق أداء تشغيلي رفيع المستوى يضاهي أفضل المؤسسات المصرفية عالمياً».

وأكد أن بلوغ معدل المعالجة المباشرة 99.77% يعكس التزامنا بتقديم خدمات سريعة وآمنة وموثوقة ترتقي بتجربة العملاء، وتمكّنهم من إجراء معاملاتهم بثقة كاملة.

يُذكر أن «جي.بي.مورغان» يمنح هذه الجائزة منذ عام 1997 لتكريم المؤسسات المالية التي تحقق أعلى معدلات الدقة والكفاءة في تنفيذ عمليات التحويلات المالية، ما يضع مصرف الشارقة الإسلامي ضمن نخبة البنوك العالمية التي تتمتع بأداء تشغيلي عالي الجودة على مستوى المدفوعات الدولية.