449 حملة تفتيشية على أسطوانات الغاز المغشوشة منذ يوليو 2022

نفّذ المجلس الأعلى للطاقة في دبي، من خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، بالتعاون مع شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة للدفاع المدني، وسائر أعضاء فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي، أكثر من 449 حملة تفتيشية مشتركة منذ صدور القرار في يوليو 2022 وحتى تاريخه.

وأفاد المجلس، في بيان، بأنه تم ضبط أكثر من 596 مخالفة في قطاع غاز البترول المسال، حيث تمت مصادرة ما يفوق 12 ألفاً و367 أسطوانة غاز مغشوشة، وحجز أكثر من 519 وسيلة نقل غير مرخصة لنقل مواد خطرة يتم استخدامها لعمليات التهريب والتخزين لهذه الأسطوانات شديدة الخطورة، والتي تتم تعبئتها بطرق غير مشروعة بمواد بترولية غير مطابقة ومجهولة المصدر.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «تأتي هذه الحملات المكثفة تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع، وتماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية التي تضع صحة وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها. وتعكس الجهود المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين، حرصنا الدائم على تطبيق أرقى المعايير وأكثرها صرامة لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي».

وأضاف: «الحملات المكثفة التي ينفذها المجلس بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين تُترجم التوجيهات السامية بضرورة الحفاظ على سلامة المجتمع، وضمان أمن قطاع الطاقة، كما تعكس حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم عمليات تداول المواد البترولية، انطلاقاً من مسؤوليتنا في ضمان مستقبل مستدام للأجيال التالية».

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية، أحمد بطي المحيربي: «نؤكد التزامنا تطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في قطاع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال، ونتابع بشكل مستمر جميع الأنشطة، لضمان التزام القوانين والأنظمة المعتمدة وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة».

في السياق نفسه، قال نائب رئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية، برهان الهاشمي: «تكثيف الحملات التفتيشية يأتي في إطار جهودنا المستمرة لضبط وتنظيم عمليات توزيع وتخزين وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، بما يعزز سلامة المجتمع، ويحافظ على بيئة سوق عادلة ومنظمة، ونتوجه بجزيل الشكر لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، والجهات المعنية الأخرى على تعاونها والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء».

وأهاب المجلس الأعلى للطاقة المستهلكين بضرورة شراء أسطوانات الغاز المنزلي حصرياً من شركات التوزيع المصرحة، والتأكد من صحة أختام التعبئة المثبتة على فوهة الأسطوانة ومن وجود علامات التمييز الخاصة بمصانع التعبئة، والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حقوقهم.