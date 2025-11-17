سوق المكاتب في دبي تسجل مستويات إشغال مرتفعة تاريخياً

أفاد تقرير لشركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية أن قطاع المكاتب في سوق دبي العقارية يعيش مرحلة نمو استثنائية، ما يعكس بوضوح تحول دبي إلى مدينة أعمال عالمية تحتل مركزاً بارزاً في جذب الشركات والمؤسسات الدولية.

وأشار التقرير إلى أن سوق المكاتب في دبي تشهد حالياً مستويات إشغال مرتفعة تاريخياً، حيث تبلغ نسبة إشغال المساحات المكتبية حالياً نحو 93%، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 94% في نهاية عام 2025، وتواجه بعض المناطق الرئيسة في الإمارة إشغالاً شبه كامل بسبب محدودية المعروض من المكاتب الجديدة، ما يعكس قوة الطلب واستمرار جذب الشركات العالمية والإقليمية.

ولفت التقرير إلى أن هذه المستويات من بين الأعلى عالمياً، إذ تقترب مناطق محورية، مثل مركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ووسط مدينة دبي من طاقتها الاستيعابية القصوى، وفي مثال بارز على ذلك، بلغت نسبة الإشغال في العقارات التي يديرها مركز دبي المالي العالمي نحو 99.6%، وهو ما يعكس الضغط الكبير على المساحات المكتبية عالية الجودة.

ويعود هذا الارتفاع في نِسَب الإشغال إلى نقص المعروض من المساحات المكتبية الجديدة، خصوصاً من الفئة الممتازة (Grade A)، حيث تشير التوقعات إلى استمرار هذا النقص حتى عامي 2027 و2028 على الأقل، وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع ملحوظ في الإيجارات وأسعار المكاتب، إذ سجلت المكاتب الفاخرة نمواً لافتاً بنسبة 27.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، بحسب ما رصده تقرير «دبليو كابيتال».

وأكّد التقرير أن الطلب القوي على المساحات المكتبية في دبي يستمر بدعم من الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، وتوسع الشركات المحلية والعالمية التي تُعزّز مكانة دبي مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية في دفع السوق نحو مزيد من النمو ورفع مستويات التنافس على المساحات المميّزة داخل الإمارة.

وكشف التقرير أن أهمية المساحات المكتبية في دبي تزداد يوماً بعد يوم، إذ إن عدد الشركات التي تتعامل في الإمارة يشهد تزايداً مطرداً، بينما تبقى مساحات المكاتب المتاحة قليلة نسبياً.

وتعليقاً على التقرير، قال رئيس شركة دبليوكابيتال للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «دبي اليوم هي مدينة أعمال حقيقية، تدخلها شركات عالمية باستمرار، ما يعني أن الطلب على المكاتب يتصاعد بوتيرة كبيرة جداً».

وأضاف الزرعوني أن فكرة المكاتب تغيّرت جذرياً عن السابق، إذ لم تعد البنايات المكتبية مجرد مكاتب واستقبال ومواقف سيارات، بل أصبحت تضم خدمات متكاملة، مثل: المسابح، والصالات الرياضية، والمحال التجارية، وهي في الأغلب قريبة من الأبراج السكنية.

وأكّد أن هذا التحول يعكس احتياجات الشركات الحديثة وموظفيها، كما يعكس التوجه نحو بيئة عمل أكثر جاذبية ومرونة.

وتابع الزرعوني: «إننا نرى أن القطاع المكتبي في دبي ليس مجرد قطاع عقاري، بل ركيزة استراتيجية للاقتصاد والمستقبل، ومن يخطط لاستثمار أو توسعة نشاطه في دبي اليوم، فإن توقيته مناسب للغاية».