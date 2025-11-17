غرف دبي تنظِّم طاولة نقاش لدعم حركة الاستثمار والتجارة مع أميركا

نظّمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة في مدينة نيويورك، بمشاركة 17 مسؤولاً يمثلون غرف تجارة وهيئات ترويج تجارية أميركية، بهدف دعم نمو حركة التجارة والاستثمارات بين دبي والولايات المتحدة الأميركية.

وانعقدت طاولة النقاش المستديرة بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، والمدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة، الذي نظمته غرف دبي في نيويورك، أخيراً، وناقشت فيها آفاق تطوير العمل المشترك بين غرف دبي ونظيراتها من الغرف والهيئات التجارية الأميركية، واستعراض أهم الفرص المشتركة للشركات والمستثمرين في دبي والولايات المتحدة.

وتناولت الفعالية سبل تعزيز القدرة التنافسية عبر الحدود، وتطوير التعاون الاقتصادي في ظل مشهد عالمي سريع التطور، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، واستكشاف سُبل دعم الابتكار وتوسيع الروابط التجارية، وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاعات رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والتجارة الرقمية.

واطلع المشاركون عن كثب على النموذج المتكامل الذي تقدمه دبي في بناء بيئة أعمال متكاملة ومحفّزة على الابتكار والاستثمار، حيث تم تسليط الضوء على مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والتقنيات المستقبلية، وما توفره من بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة تعزز من قدرتها على استقطاب الشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. كما تناولت المناقشات رؤية دبي الاستباقية في استشراف التحولات الاقتصادية العالمية، وتبنيها لسياسات تدعم التحول الرقمي والاستدامة، ما يجعلها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في صياغة نموذج جديد للتعاون الاقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

واستعرض المشاركون النمو المتسارع في التدفقات التجارية والاستثمارية بين دبي والولايات المتحدة، وبحثوا كيفية الاستفادة من تدفقات رأس المال والشراكات الكبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية لتسريع نمو القطاعات الحيوية. كما تطرقت النقاشات إلى تطوير آليات مشتركة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم الشراكات الصناعية، إلى جانب مبادرات تهدف إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز تنقل المواهب.

