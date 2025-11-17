«سياحة عجمان» تشارك في «سياحة الحوافز»

تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات 2025، الذي تحتضنه مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، والذي يجمع تحت مظلته أهم الشركات في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وتعمل الدائرة وفق استراتيجية هادفة لمدّ جسور التواصل مع أبرز الوكالات المؤثرة في الصناعة، وترسيخ وجودها إقليمياً ودولياً، إذ تعمد خلال وجودها في المعرض إلى استعراض دورها في تنظيم الفعاليات والملتقيات المحلية والعالمية التي تستضيفها إمارة عجمان على مدار السنة، وهو ما يلقي الضوء على الإمكانات النوعية والبنية التحتية المتقدّمة التي تزخر بها الإمارة.