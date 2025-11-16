دبي تفاجئ العالم بأطول فندق على وجه الأرض

تواصل دبي تأكيد حضورها كإحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، مدفوعة ببنية تحتية متطورة ومشاريع نوعية ترسخ مكانتها في قطاع الضيافة الفاخرة. وفي خطوة جديدة تعكس هذا النهج، استقبل فندق "سييل دبي مارينا" ضيوفه رسمياً، والذي يُصنف اليوم كأطول فندق في العالم.

وسجّل الفندق، الذي يبلغ ارتفاعه 377 متراً، رقماً قياسياً جديداً متقدماً على فندق "جيفورا" الذي يقع في دبي أيضاً، ويبلغ ارتفاعه 365 متراً.

ويضم البرج، الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو ملياري درهم إماراتي وفقاً لصحيفة "ذا ناشيونال"، 82 طابقاً تشمل 1004 غرف وأجنحة فندقية. كما يحتضن الفندق أعلى مسبح في العالم على ارتفاع 310 أمتار، ليقدم تجربة ضيافة غير مسبوقة في قلب مرسى دبي.

وتواصل دبي تسجيل نمو لافت في القطاع السياحي، مدعومة بمستويات استثنائية من جودة الحياة والأمان، إذ استقبلت الإمارة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 9.88 ملايين زائر دولي، محققة نمواً بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة.

وتعزز دبي مكانتها في عالم الضيافة بامتلاكها ثمانية من بين أطول عشرة فنادق في العالم، تشمل: "جيفورا" (365 متراً)، وجي دبليو ماريوت ماركيز دبي (355 متراً)، وروز ريحان من روتانا (333 متراً)، وبرج العرب (321 متراً)، وجميرا أبراج الإمارات (309 أمتار)، ومنتجع العنوان (301 متر)، وتاور بلازا (294 متراً)، ما يعكس شغف الإمارة بالمشاريع العملاقة ومواصلة التفوق في قطاع السياحة العالمية.