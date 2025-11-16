ارتفاع أسعار الذهب يحفز شراء السبائك و«العملات الذهبية»

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الأسبوع بين 7.75 و9.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما يأتي الارتفاع عقب أسبوعين من الانخفاض المتتالي الذي سجله المعدن الأصفر. وبلغ إجمالي الزيادة في سعر الغرام 12.75 درهماً خلال أسبوعين.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن استمرار المعدن الأصفر في تسجيل زيادات جديدة أسهم في تنشيط تجارة السبائك في الأسواق بشكل لافت، سواء بالنسبة لتعاملات شراء السبائك أو بيع المتعاملين لسبائك بحوزتهم للمتاجر.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 492.25 درهماً، بارتفاع تسعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 455.50 درهماً، بزيادة قدرها 7.75 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 436.75 درهماً، بارتفاع بلغ 9.75 دراهم. كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 374.50 درهماً، بزيادة بلغت 8.75 دراهم.

وقال مدير المبيعات في محل «بازلت لتجارة الذهب والمجوهرات»، علي اليافعي، إن «ارتفاع أسعار الذهب أسهم بشكل كبير في تحويل اتجاه السوق بشكل كبير نحو تجارة السبائك، إذ شهدت الأسواق نشاطاً لافتاً في إقبال عدد من المتعاملين على شراء السبائك والعملات الذهبية، وذلك لأغراض الادخار أو الاستثمار».

وأضاف أن «شراء متعاملين للسبائك بمعدلات كبيرة خلال الفترة الحالية يأتي في ظل انتشار العديد من التوقعات بتسجيل ارتفاعات مقبلة في أسعار المعدن الأصفر، خلال الفترات المقبلة وبمعدلات كبيرة».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «الفنان لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب باتني، إن «الأسواق المحلية تشهد حالياً نشاطاً لافتاً في تجارة السبائك والعملات الذهبية سواء بالنسبة لنشاط بيع بعض المتعاملين لمنتجات بحوزتهم للمتاجر للاستفادة من الارتفاعات السعرية، أو من حيث توجه متعاملين لشراء منتجات جديدة أملاً في مواصلة أسعار الذهب لارتفاعها بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن «تركيز حركة الشراء حالياً على السبائك والعملات يأتي في ظل ارتفاع معدلات الوعي والثقة لدى المتعاملين باستخدام تلك المنتجات لأغراض الادخار، وذلك عقب الارتفاعات القياسية السابقة التي سجلتها تلك المنتجات».

وأشار مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي، إلى أن «الحصص الأكبر من التعاملات في الأسواق خلال الفترة الحالية تتركز في الطلب على شراء السبائك بمختلف فئاتها وأوزانها».

وأضاف أن «ارتفاع أسعار الذهب حفز العديد من المتعاملين للتوجه لشراء تلك المنتجات مع تردد التوقعات والتقارير العالمية باحتمالية اتجاه أسعار المعدن الأصفر للارتفاع بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة».