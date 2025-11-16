«كهرباء دبي» تستعرض جهودها لبناء اقتصاد المعرفة

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة العاشرة من «قمة المعرفة» المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة»، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «ندعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل إمارة دبي مدينة المستقبل وتعزيز مكانتها قطباً عالمياً قائماً على اقتصاد المعرفة. ونؤمن في الهيئة بأن الابتكار والعلم والمعرفة ركائز تسمو بقيمة الإنسان، ودعامة أساسية لتمكين الخبرات الوطنية وتزويدها بالأدوات اللازمة للمساهمة الفعالة في صناعة المستقبل المستدام. وتشكل (قمة المعرفة) حدثاً معرفياً عالمياً لتسليط الضوء على جهود دفع مسيرة المعرفة وتبادل الأفكار حول مستقبل الاقتصاد المعرفي، للنهوض بالأفراد والمجتمعات».

وتستعرض الهيئة خلال المعرض المقام على هامش «قمة المعرفة» أبرز مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى دعم الاستدامة والابتكار وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3860 ميغاواط، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة، وستصل إلى أكثر من 8000 ميغاواط بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5000 ميغاواط)، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 ملايين طن سنوياً (المخطط الأصلي 6.5 ملايين طن سنوياً).

وتركز الهيئة أيضاً خلال المعرض على مركز البحوث والتطوير التابع لها، الذي يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات.