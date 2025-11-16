تسلا تطلب من مورديها استبعاد المكونات الصينية

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن شركة «تسلا» بدأت تطلب من مورديها استبعاد المكونات المصنوعة في الصين عند تصنيع سياراتها في الولايات المتحدة.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن الشركة التي يقودها إيلون ماسك ومورديها استبدلوا بالفعل بعض المكونات صينية الصنع، ويخططون لاستبدال جميع المكونات المتبقية بقطع مصنوعة خارج الصين خلال عام أو عامين.

ولم ترد «تسلا» على طلب «رويترز» التعليق خارج ساعات العمل، ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من التقرير حتى الآن. وأضافت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين واجهوا صعوبات بسبب الرسوم الجمركية المتقلبة وسط الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما عقّد استراتيجيات التسعير.