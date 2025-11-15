أحمد بن سعيد: دبي ليست مجرد منصة لاستعراض المستقبل بل نقطة انطلاقه

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي ليست مجرد منصة لاستعراض المستقبل بل نقطه انطلاقه.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "تفقدتُ اليوم الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ19 من معرض دبي للطيران، حيث نواصل العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحرك رئيسي في تشكيل مستقبل صناعة الطيران والفضاء".

وأضاف سموه أن: "الحدث يجمع روّاد الابتكار، ويكشف أحدث التقنيات، ويخلق شراكات ستعيد رسم ملامح القطاع عالمياً، وفي كل نسخة، نثبت أن دبي ليست مجرد منصة لاستعراض المستقبل… بل نقطة انطلاقه... نتطلع للترحيب بالعالم في نسخة استثنائية تعكس طموح دبي ورؤيتها التي لا تعرف حدوداً".