154.3 مليون دولار صافي أرباح بنك السلام في 9 أشهر

أعلن بنك السلام عن تحقيق أرباح قياسية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث سجل البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 37.5% على أساس سنوي ليصل إلى 154.3 مليون دولار، ويُعزي ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية. فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 16.4% في سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 15.2% في العام السابق، بينما ارتفعت قيمة العائد على السهم بنسبة 24.4% لتصل إلى 45.9 سنتا مقارنةً بـ 36.9 سنتا في سبتمبر 2024.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 14.8% ليصل إلى 21.51 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 18.73 مليار دولار في عام 2024، مدفوعاً بنمو بنسبة 9.9 % في محفظة التمويل لتصل إلى 10.67 مليارات دولار ، مقارنة بـ 9.71 مليارات دولار في عام 2024، إضافةً إلى نمو بنسبة 33.8% في محفظة الدخل الثابت لتصل إلى 5.14 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.84 مليارات دولار في عام 2024. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.1% لتصل إلى 14.81 مليار دولار، مدفوعةً بالنمو القوي في الحصة السوقية خلال العام. كما حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال عند 27.4% مما يعكس متانة البنك وقدرته على التوسع والنمو المستقبلي.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام: "يواصل البنك تعزيز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة. تُجسد هذه النتائج ثمرة الانضباط والطموح معاً، إذ نواصل تحقيق أرباح قياسية مع تطوير نموذجنا التشغيلي للاستفادة من النمو في حجم أعمالنا. ومع توسّعنا الإقليمي وتنويع مصادر الدخل، نحرص للحفاظ على نهجِنا القائم على الحكمة، بما يضمن أن يكون نمو اليوم مصدرًا لتعزيز متانة المستقبل".