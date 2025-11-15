15.1 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، بنهاية تعاملات الأسبوع، نحو 19.92 مليار درهم، بعد تنفيذ 5975 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 15.18 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4038 مبايعة لوحدات سكنية، و282 مبايعة لمبانٍ، و317 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4637 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 1123 معاملة، بقيمة 3.59 مليارات درهم، موزعة بواقع 789 لوحدات سكنية، و136 لمبانٍ، و198 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.15 مليار درهم، بواقع 215 معاملة موزعة على 173 لوحدات سكنية، وثمانٍ لمبانٍ، و34 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.35 مليار درهم، تلتها «برج خليفة» بنحو 1.27 مليار درهم، و«زعبيل الثانية» مسجلة 719.04 مليون درهم، و«جميرا الأولى» مسجلة 542.1 مليون درهم، ثم منطقة «أم سقيم الأولى» مسجلة 532.71 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 3.16 مليارات درهم، بعد تنفيذ 800 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 2.72 مليار درهم.

وجاءت منطقة «برج خليفة» في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ788.65 مليون درهم، تلتها «جميرا الأولى» بنحو 205.33 ملايين درهم، و«مدينة المطار» بـ86.63 مليون درهم، و«نخلة جميرا» مسجلة 76.6 مليون درهم، ثم منطقة «قرية جميرا الدائرية» مسجلة 75.42 مليون درهم.

دبي تشهد إطلاق أول منصة للوساطة العقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ميلاد مينشبور: المنصة تتيح للمشترين والبائعين التفاعل مع «AirGPT» التي تمتلك معرفة شاملة بجميع العقارات والمجتمعات السكنية والبيانات المتاحة.

شهدت دبي إطلاق أول منصة للوساطة العقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تؤكد ريادة الإمارة في تبنّي أحدث الابتكارات العقارية على مستوى المنطقة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Air» للوساطة العقارية، ميلاد مينشبور، إن المنصة الجديدة التي تم تطويرها في دبي، تعد أول منصة في مجال الوساطة العقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والشرق الأوسط، مستفيدة من بيئة البيانات المفتوحة والتنظيم الذكي الذي يميز سوق العقارات الإماراتية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» على هامش إطلاق المنصة، أنها تحوّل الوساطة العقارية إلى عملية تُدار بالكامل عبر منظومة ذكاء اصطناعي تسمى «AirBrain»، تتعلم من كل تفاعل وصفقة لتحسين قراراتها وخدمة العملاء بشكل مستمر.

وأفاد بأن المنصة تتيح للمشترين والبائعين التفاعل مع وحدة «AirGPT»، التي تمتلك معرفة شاملة بجميع العقارات والمجتمعات السكنية والبيانات العامة المتاحة من الجهات الرسمية ومنصات السوق.

وأوضح أن المنصة تمثل نموذج تشغيل حديثاً، يعتمد على منظومة ذكية تُدار عبر محرك تعلّم متطور قادر على تحليل السوق، وإدارة رحلة العميل، فضلاً عن تقديم التوصيات، وجدولة المعاينات، وصولاً إلى التفاوض وإغلاق الصفقات، مع تدخل محدود من الوسيط البشري.

وقال إن المنصة تضم العديد من العقارات المعروضة عبر منصات التسويق العقاري، مع خطط لزيادة الاعتماد مستقبلاً على قنواتها التسويقية الخاصة، في إطار بناء علامة تجارية قائمة على الشفافية والدقة.

وأشار مينشبور إلى أن المرحلة المقبلة من تطوير المنصة تشمل توسيع نطاق الخدمة لتشمل أبوظبي وعدداً من إمارات الدولة، ثم الانتقال إلى أسواق خارجية، مثل السعودية وأستراليا والمملكة المتحدة.