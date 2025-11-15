أرباح «دبي للاستثمار» ترتفع 59% خلال 9 أشهر

أعلنت «دبي للاستثمار» عن تحقيق أرباح (قبل خصم الضرائب) بلغت 1.096.72 مليار درهم، وذلك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ687.68 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس نمواً بنسبة 59%.

وبلغت الأرباح (قبل خصم الضرائب) 550.44 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ256 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 115%.

ويعزى ارتفاع الربحية بشكل رئيس إلى زيادة العائدات الإيجارية عبر المحفظة العقارية للمجموعة، واستمرار الأداء القوي لقطاع التصنيع في المجموعة، يُضاف إلى ذلك أداء محفظة الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2025 الذي أسهم في تعزيز ربحية المجموعة.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 23.57 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ22.01 مليار درهم في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 14.37 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ14.11 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعليقاً على النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «تعكس نتائج (دبي للاستثمار) خلال فترة التسعة أشهر الماضية قدرة المجموعة على تعزيز القيمة عبر تبني استراتيجية تجمع بين التنوع التشغيلي والمرونة. ويُعزى النمو الكبير في الأرباح إلى التوجّه الاستثماري نحو قطاع العقارات والأصول المدرة للدخل، إضافة إلى نجاحنا في تنفيذ الأهداف مع رؤية متزنة لإدارة الأصول. وتواصل (دبي للاستثمار) تعزيز مكانتها في ظل التحولات المستمرة للمشهد الاقتصادي، عبر التركيز على القطاعات القابلة للنمو، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو طويل الأمد في رأس المال. وتحافظ الشركة على التزامها بتعزيز عوائد المساهمين، وتوسيع حضورها في القطاعات الحيوية، بفضل مشاريعها النوعية قيد التنفيذ، وخطتها التوسعية في الأسواق الرئيسة».