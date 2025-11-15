غرف دبي تبحث تعزيز التجارة والاستثمار مع أميركا

نظّمت غرف دبي طاولتي نقاش مستديرتين في مدينة نيويورك مع مجموعة من المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية بهدف تعزيز الشراكات والتعاون بين المستثمرين في دبي ونظرائهم في الولايات المتحدة، واستعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة تنافسية لتوسع أعمال واستثمارات الشركات الأميركية إلى الأسواق الإقليمية في إفريقيا وآسيا.

وبحسب بيان صحافي صادر أمس، انعقدت الطاولتان بمشاركة 40 من المستثمرين وكبار قادة الشركات من دبي والولايات المتحدة، على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الذي نظمته غرف دبي في نيويورك أخيراً، واستعرضت فرص النمو والشراكات التي توفرها دبي للمستثمرين، وسلّطت الضوء على أبرز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال مشاركته في حوارات الطاولة المستديرة، إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز محوري في المشهد الاقتصادي العالمي، مدفوعةً برؤية حكومية تستشرف المستقبل، ومنظومة متكاملة تجمع بين السياسات الاقتصادية المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، وبيئة الأعمال المحفّزة على الابتكار والنمو.

ودعا المستثمرين المشاركين إلى الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها دبي، باعتبارها منصة استراتيجية للتوسع نحو الأسواق العالمية الواعدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات الأميركية في تأسيس وتوسعة أعمالها في الإمارة على المدى الطويل.