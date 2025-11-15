«طيران الإمارات» تتوقع 4.8 ملايين مسافر على شبكتها خلال ديسمبر

دعت «طيران الإمارات» جميع عملائها إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم خلال شهر ديسمبر، حيث تتوقع الناقلة نمواً كبيراً في حركة السفر طوال الشهر، لاسيما مع انطلاق موسم السياحة الشتوي، وتزامن ذلك مع الفعاليات والعطلات المحلية المتعددة، وتعديل التقويم الدراسي الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الذي يتيح عطلة مدرسية طويلة لمعظم شهر ديسمبر. وتتوقع «طيران الإمارات» خدمة أكثر من 2.3 مليون مغادر، و 2.5 مليون قادم عبر شبكة رحلاتها خلال الشهر.

وأوصت «طيران الإمارات» عملاءها بالاستعداد المبكر لرحلاتهم هذا الشهر، مع مراعاة احتمالية ازدحام الطرق المؤدية إلى المطار، وامتلاء مواقف السيارات، ونشاط الحركة داخل المطار خلال موسم الأعياد. كما أشارت إلى أن المسافرين يمكنهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات الذكية والمبتكرة التي تتيح لهم تجربة سفر أسرع وأكثر سلاسة طوال موسم الذروة في ديسمبر.

وحددت «طيران الإمارات» نصائح عدة لتقليل وقت الانتظار في مطار دبي الدولي خلال ديسمبر، أبرزها الوصول مبكراً إلى المطار، حيث تنصح الناقلة عملاءها بمراعاة وجودهم في المطار خلال شهر ديسمبر قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر، والوصول إلى بوابة المغادرة الصحيحة قبل ساعة من موعد الرحلة، بجانب تحميل تطبيق «طيران الإمارات»، وإنجاز إجراءات السفر إلكترونياً، والتسجيل في نظام المسار البيومتري لتجربة أسرع في المطار.

كما يمكنهم تلقي إشعارات فورية حول مواعيد الرحلة، ومعرفة الوجبات المقدمة على متن الطائرة، وطلب الوجبة الساخنة مسبقاً في درجة الأعمال، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى اختيار ومشاهدة محتوى الترفيه المفضل مسبقاً عبر نظام ice.

كما يمكن للعملاء الآن استخدام تطبيق «طيران الإمارات» للتسجيل في المسار البيومتري في مطار دبي الدولي، وهي عملية لا تستغرق سوى بضع دقائق، وتمكّنهم من المرور السريع عبر البوابات الذكية، والصعود البيومتري للطائرة عبر بوابات «طيران الإمارات»، والدخول البيومتري إلى صالات «طيران الإمارات».

كما يمكن للعملاء أيضاً إنجاز إجراءات السفر عبر موقع Emirates.com قبل 48 ساعة من موعد المغادرة، إضافة إلى إمكانية إنجاز إجراءات السفر، وتسليم الأمتعة في متجر السفر، وإنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي، وكسب أميال «سكاي واردز».

ويمكن للعملاء أيضاً إنجاز إجراءات السفر مسبقاً في مكتب «طيران الإمارات» في عجمان، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، ويقع في محطة حافلات عجمان المركزية، وذلك في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى أربع ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة، بجانب إمكانية تسليم الأمتعة في المطار قبل 24 ساعة من موعد المغادرة، وإنجاز إجراءات السفر من المنزل.

كما يمكن لعملاء «طيران الإمارات» في دبي والشارقة اختيار خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل، حيث يتولى موظفو «طيران الإمارات» إنجاز إجراءات السفر في منزل العميل أو في الفندق أو المكتب، ونقل الأمتعة إلى المطار.