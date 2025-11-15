«الرقابة النووية» تطلع على مستجدات «براكة»

اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الخامس لعام 2025، على مستجدات الأنشطة التشغيلية للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية. واستعرض مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية المقترحة للهيئة لفترة 2027-2029، التي تحدد أولويات الهيئة وأهدافها الرئيسة للدورة المقبلة. وتركّز الخطة على تعزيز أنظمة الرقابة، ودعم البحث العلمي وبناء القدرات، وضمان السلامة والأمن في جميع الأنشطة الخاضعة للرقابة، إلى جانب تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، كما تؤكد على تمكين الكفاءات البشرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي لتعزيز مكانة الهيئة كجهة رقابية رائدة في المجال النووي.