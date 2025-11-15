«دبي الإسلامي» يصدر صكوكاً تمويلية مرتبطة بالاستدامة

أعلن «دبي الإسلامي»، أمس، عن نجاحه في تعزيز حضوره في سوق الصكوك العالمية من خلال إصداره صكوكاً مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار أميركي، جرى تسعيرها بمعدل ربح نسبته 4.572% سنوياً، وبأجل مدته خمس سنوات. ويمثل الإصدار أول إصدارات البنك في صيغة مرتبطة بالاستدامة، بعد الإنجاز الذي حققه البنك في وقت سابق كأول مؤسسة مالية إسلامية تصدر إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة.

وبحسب البنك، جذبت الصفقة اهتماماً قوياً وبشكل استثنائي، حيث بلغ حجم الاكتتاب ذروته عند ملياري دولار. وشارك في الصكوك أكثر من 80 حساباً مؤسسياً من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، محققاً مشاركة عالمية واسعة، حيث خُصص 67% من الصكوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و20% لآسيا، وهو أعلى تخصيص آسيوي يُحققه «دبي الإسلامي» على الإطلاق في الإصدار العام للصكوك من قبل البنك. وجرى توزيع النسبة المتبقية، والبالغة 13% على مستثمرين في المملكة المتحدة، وأوروبا، وأسواق دولية أخرى.