مستقبل السفر الجوي

أكملت «طيران الإمارات» استعداداتها للمشاركة في معرض دبي للطيران 2025، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، تحت شعار «المستقبل يبدأ هنا»، حيث ستعرض مجموعة متنوّعة من المنتجات المبتكرة والتقنيات المستقبلية التي تقدم لمحة عن ملامح تطوّر السفر الجوي في السنوات المقبلة.

وستعرض الناقلة في المعرض جميع أنواع طائراتها التجارية الثلاثة، «إيرباص A380» و«بوينغ 777» و«إيرباص A350»، أحدث إضافة إلى أسطولها. كما ستعرض طائرتي التدريب من طراز «جيمبيرد جي بي 1» التي تسلمتها أكاديمية «طيران الإمارات» لتدريب الطيارين أخيراً، وطائرة «دايموند دي إيه 42»، بشكل ثابت طوال أيام معرض دبي للطيران.