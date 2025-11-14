رائد التكنولوجيا البريطاني هيرمان نارولا يستعد للانتقال إلى دبي

يستعد أحد أبرز رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا البريطاني، هيرمان نارولا، صاحب الثروة التي تُقدّر بـ 700 مليون جنيه إسترليني (918 مليون دولار)، لمغادرة المملكة المتحدة والانتقال إلى دبي، في خطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والإعلامية.

وقال نارولا، البالغ من العمر 37 عاماً والرئيس التنفيذي لشركة (Improbable) المتخصصة في مجالات الألعاب الإلكترونية، والدفاع، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، في تصريحات لصحيفة التلغراف، إن السياسات الحكومية الحالية أصبحت "مناهضة لريادة الأعمال"، محذّراً من أنها قد تدفع الشركات الناشئة البريطانية إلى الخروج من البلاد.

ووصف التوجه لفرض ضرائب جديدة بأنه "جنون" يستهدف الشركات الناشئة الناجحة بدلاً من دعمها.

وأكد أنه لا يرغب أساساً في مغادرة بريطانيا، لكنه يتخذ هذه الخطوة الآن حتى لا يجد نفسه محروماً من خيار الانتقال لاحقاً، خاصة مع الحديث المتزايد عن ضريبة خروج على الأثرياء.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، تدرس وزيرة المالية راشيل ريفز فرض ضريبة على أرباح رأس المال للأفراد ذوي الثروات الكبيرة عند انتقالهم إلى العيش خارج البلاد، بهدف الحد من تهرّب رؤوس الأموال.

يُعد نارولا من أبرز وجوه التكنولوجيا البريطانية، إذ أسس Improbable في سن الـ 29، واستثمرت فيها مجموعة سوفت بنك اليابانية 500 مليون دولار عام 2017، وتُقدّر قيمتها اليوم بـ3.4 مليار دولار، ويملك نارولا ثلث أسهمها.

وتصدرت دبي المدن الأكثر جذباً للأثرياء عالمياً، متفوقة على مدينة نيويورك الأميركية، و30 مدينة وفقاً لتقرير المدن الأكثر جذباً للأثرياء الصادر عن شركة الوساطة العقارية العالمية "سافيلز"، ونقلته عنها "بلومبيرغ".

وبشكل عام تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية أولى لأصحاب الثروات، حيث أشار تقرير نشر مؤخراً لشركة استشارات الهجرة والاستثمارات الدولية "هينلي أند بارتنرز"، إلى أنه من المتوقع أن تجذب الدولة تدفقاً صافياً يصل إلى 9800 مليونير في عام 2025 بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تقدر بحوالي 63 مليار دولار أمريكي.