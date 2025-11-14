2200 مخالفة لمكالمات تسويقية من أفراد

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تسجيل 2200 مخالفة لمكالمات تسويقية من الافراد حتى منتصف العام الجاري 2025. وأوضحت الهيئة في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها قررت تحديث وتبسيط الإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن المكالمات التسويقية من الافراد، بحيث أصبح بإمكان المشتركين الاتصال على رقم واحد فقط هو 2211 للتسجيل في سجل عدم الاتصال والابلاغ عن أي مكالمة تسويقية مزعجة من الافراد.