وزارة الدفاع: وصول الطائرات المشاركة في معرض دبي للطيران 2025

نشرت وزارة الدفاع في الإمارات على حسابها على موقع "إكس" صوراً لطائرات مشاركة في معرض دبي للطيران 2025.

وعلّقت: "وصول الطائرات المشاركة في معرض دبي للطيران 2025، والذي يُقام في مطار دبي ورلد سنترال (DWC)، إيذاناً بانطلاق أحد أبرز الفعاليات العالمية في عالم الطيران".

وأكدت وزراة الدفاع جاهزية الحدث لاستقبال العارضين والزوار من مختلف دول العالم.

ويقام معرض دبي للطيران 2025 خلال الفترة ما بين 17 و21 نوفمبر المقبل في دبي ورلد سنترال.

ويهدف المعرض إلى إحداث تحول كبير في قطاع الطيران من خلال برنامجه المُصمم لتعزيز المشاركة والتواصل والابتكار.

وتوفر هذه النسخة منصة رئيسية لدفع عجلة التقنيات المستقبلية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات ويواكب قطاع الطيران المتنامي فيها بوتيرة سريعة.