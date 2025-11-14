محمد بن راشد بن محمد يزور «الإمارات دبي الوطني»

زار سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، مقر بنك الإمارات دبي الوطني في «دبي كوميرسيتي»، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.

والتقى سموه خلال الزيارة أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة، حيث استمع إلى شرح حول استراتيجية المجموعة ومجمل أعمالها وما تقدمه من خدمات مصرفية، سواء للأفراد أو المؤسسات، وكذلك نشاط المجموعة في مجال إدارة الثروات، كما تعرّف إلى رؤية المجموعة والنهج الذي تتبعه في إدارة أعمالها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

واطلع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على مجمل منظومة العمل في المجموعة التي تضم طاقماً ضخماً يزيد قوامه على 30 ألف موظف من 90 جنسية، ما يمنح المجموعة ميزة تنافسية تقوم على تنوع الخبرات، ما يعزز قدرتها على ابتكار حلول شاملة تلبّي احتياجات مختلف الأسواق.

كذلك التقى سموه خلال الزيارة أعضاء مجلس شباب مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يعد ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بشأن إيجاد كل المُمكِّنات التي من شأنها تعزيز دور الشباب، ومنحهم المساحة الكافية للابتكار والإبداع في المجالات كافة، حيث اطلع سموه على أهداف المجلس ورؤيته لكيفية مساهمة الشباب في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات بين أهم المراكز المالية العالمية.

وفي ختام الزيارة، أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لما تقدمه مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من خدمات نوعية تستند إلى تاريخ عريق، تعود بداياته إلى مطلع عقد الستينات من القرن الماضي، لتصبح اليوم واحدة من أهم المجموعات المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

والتُقطت لسموه الصور التذكارية مع فريق عمل المجموعة، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة، وما تحمله من دلالات تُعد مصدر تشجيع على مواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات النوعية التي تُقدمها المجموعة.