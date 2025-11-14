1.14 مليار درهم صافي أرباح «سالك» في 9 أشهر

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 38.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.275 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب التكاليف والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42% إلى 1.583 مليار درهم، في حين بلغ صافي الأرباح 1.14 مليار درهم بنمو سنوي قدره 39.1%.

وعزت الشركة هذا الأداء القوي إلى تشغيل البوابتين الجديدتين للتعرفة المرورية، في نوفمبر 2024، فضلاً عن التطبيق الناجح لنظام التعرفة المرورية المرنة، في نهاية يناير 2025، إلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية.

وفي ما يخص نشاط «سالك» الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، أفادت الشركة، في بيان، بأن عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة بلغ 470.5 مليون رحلة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بما فيها 152.2 مليون رحلة في الربع الثالث من 2025.

وقال رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير: «يعكس أداء الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي جعلت من الإمارة نموذجاً عالمياً في استدامة الأعمال وتنافسية القطاعات الحيوية، كما يعكس متانة عمليات (سالك)، ومرونة نموذج الأعمال وقابليته للتوسع».

وأشار إلى أن أداء الشركة شهد زخماً قوياً على صعيد الإيرادات، بدعم من النمو المتواصل للحركة المرورية، وتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الذي بدأ في يناير الماضي، إلى جانب تسجيل نمو ملحوظ في مصادر الإيرادات الإضافية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 يعكس توجّهنا التنموي الراسخ ومواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح، فقد ارتفع إجمالي عدد الرحلات بنحو 38% على أساس سنوي، كما ارتفعت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنحو 42%، بدعم من إضافة بوابتين جديدتين، والتأثير الإيجابي الذي أحدثه نظام التعرفة المرورية المرنة، والأساسيات الاقتصادية المتينة لإمارة دبي، فضلاً عن النمو السكاني المستدام والتدفقات السياحية القوية».

