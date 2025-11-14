«المشرق» يُوقّع مذكرة تفاهم مع «دبي المالي العالمي»

أعلن بنك المشرق توقيع مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي، بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز تجربة العملاء، وتطوير حلول إدارة الثروات الخاصة، ما يرسخ المكانة التي تتمتع بها الإمارة كمركز عالمي رائد لقطاع الخدمات المالية والابتكار وازدهار الشركات العائلية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون «المشرق» بشكل وثيق مع المركز لتطوير حلول رقمية متقدمة لعملية فتح الحسابات، والخدمات المصرفية للعملاء الذين يتخذون من «دبي المالي العالمي» مقراً لهم، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز الدعم الذي يتم تقديمه للمكاتب العائلية، وهياكل الثروات الخاصة.

كما يُعزّز هذا التعاون إطلاق المشروعات والتفاعل مع قطاع التكنولوجيا المالية، بما يُسهم في تطوير منظومة مركز دبي المالي العالمي القائمة على التكنولوجيا، ويُعزّز الابتكار في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والتأمين الرقمي، إضافة إلى استكشاف مقترحات موجهة للشركات العالمية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعائلات ذات الملاءة المالية العالية، ورواد الأعمال الذين يؤسسون أعمالهم في المركز.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يواصل المركز تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين، ومذكرة التعاون مع (المشرق) هي خير مثال، بما يُسهم بفاعلية في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) عبر ركائزها الرئيسة، بما في ذلك تعزيز النمو في الخدمات المالية، والتكنولوجيا والابتكار، وإدارة الثروات العائلية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبدالعال: «يلتزم (المشرق) بتعزيز دور دبي كمركز عالمي لقطاع الخدمات المالية وإدارة الثروات والمشروعات. ويُعزّز تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي طموحنا المشترك الرامي إلى تعزيز الابتكار، وتطوير الخدمات الرقمية، وتقوية منظومة الأعمال للمستثمرين الدوليين، وتعزيز قدرات إدارة الثروات العائلية، وتمكين الشركات والمستثمرين ذوي الإمكانات الواعدة من تحقيق النجاح في مركز دبي المالي العالمي، بوصفه موطن أعمالهم العالمي».