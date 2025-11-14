إطلاق أول صكوك سيادية مُقوَّمة بالدرهم للمستثمرين الأفراد

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون مع وزارة المالية، أول صكوك سيادية مقوّمة بالدرهم الإماراتي، مخصصة للمستثمرين الأفراد، عبر منصة «الصكوك الذكية» التابعة للمصرف.

وأفاد بيان، أمس، بأنه يمكن للمستثمرين الأفراد، عبر المنصة، بدء الاستثمار بمبلغ 4000 درهم حداً أدنى، مقارنة بالمبلغ المتعارف عليه البالغ 100 ألف درهم للصكوك السيادية الإماراتية، أو للصكوك المقومة بالدولار (200 ألف دولار) حداً أدنى للصكوك، مع إمكانية إجراء استثمارات إضافية بزيادات قدرها 4000 درهم، حتى 28 ألف درهم لكل عملية.

وتُعد منصة «الصكوك الذكية» حلاً رقمياً متكاملاً يمكّن المتعاملين من الاستثمار في شهادات الصكوك الجزئية مباشرة عبر تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ توفر المنصة تجربة سلسة يمكن من خلالها للمواطنين والمقيمين التسجيل عبر الإنترنت، واستكمال متطلبات «اعرف متعاملَك»، والاطلاع على شروط الصكوك، وتفاصيل العمليات، وتوزيعات الأرباح، وتواريخ الاستحقاق، والرسوم المطبقة.

وتعكس الشراكة الاستراتيجية التزام مصرف أبوظبي الإسلامي ووزارة المالية بتعزيز الشمول المالي، وتقوية سوق الصكوك المحلية، والاستفادة من الابتكار الرقمي لتوسيع الوصول إلى فرص الاستثمار السيادية، ما يدعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز الأسواق المالية المحلية، وتمكين المستثمرين من المساهمة في النمو الاقتصادي الوطني، بعملتهم المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي»، محمد عبدالباري: «تُعد شراكتنا مع وزارة المالية خطوة محورية في تطوير بنية سوق المال في دولة الإمارات، وتعزيز مشاركة أوسع في مسيرة نمو الدولة».

وأضاف: «من خلال إتاحة الصكوك الجزئية عبر منصة (الصكوك الذكية)، نجعل فرص الاستثمار السيادي أكثر سهولة وانفتاحاً لشريحة أوسع من المتعاملين، مع التأكيد على التزامنا بدفع الابتكار في التمويل المتوافق مع الشريعة».