14.3 مليار درهم استثمارات أميركية مباشرة في دبي خلال 6 أشهر

كشف مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة في نيويورك، أن قيمة الاستثمارات الأميركية المباشرة في دبي بلغت 14.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل ضعف إجمالي الاستثمارات الأميركية في الإمارة خلال عام 2024 بأكمله، وهو مؤشر استراتيجي إلى تزايد جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار بالنسبة لمجتمع الأعمال الأميركي، وتنامي قدراتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة في قطاعات اقتصادية متنوعة، ذات قيمة مضافة عالية.

وقال لوتاه خلال جلسة بعنوان «كيف ترسم دبي مسارات جديدة لنمو الشركات الأميركية والعالمية»، إن الزخم المتصاعد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة إلى دبي، يعكس بوضوح ثقة المستثمرين الأميركيين بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، وبمستقبلها الواعد على المديين المتوسط والطويل.