مليون سائح بريطاني زاروا دبي في 9 أشهر

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن إمارة دبي استقبلت 1.04 مليون سائح بريطاني، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 13%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل 115.5 ألف سائح كل شهر، ومعدل وسطي بلغ نحو 3800 سائح يومياً.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، فقد شكّل السياح البريطانيون أكثر من 36% من أعداد السياح القادمين من أوروبا الغربية، ونحو 7.5% من إجمالي حجم التدفق السياحي إلى الإمارة البالغ نحو 13.95 مليون سائح في الفترة بين يناير وسبتمبر 2025.

وتشير البيانات إلى أن دبي استقبلت نحو 120 ألف سائح بريطاني (إضافي)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتضع هذه الأرقام المملكة المتحدة كأكبر سوق منفردة داخل أوروبا الغربية لدبي.

ووفقاً للبيانات، فإن واحداً من كل نحو 13 سائحاً زار دبي خلال هذه الفترة كان من المملكة المتحدة، ما يعكس مكانة السوق البريطانية كأحد أهم الأسواق السياحية لدبي، واستمرار جاذبية الإمارة وجهة مفضلة لدى الزوار البريطانيين.

وتُعد أوروبا الغربية أكبر سوق سياحية مصدرة للسياح إلى دبي، بعد أن وصل عددهم إلى 2.86 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت نحو 2.5 مليون سائح.

بدورها، تخدم «طيران الإمارات» وحدها المملكة المتحدة بأكثر من 133 رحلة أسبوعياً، تشمل ست رحلات يومياً بطائرة «A380» إلى مطار «لندن هيثرو»، وثلاث رحلات يومياً إلى مطار «لندن جاتويك»، ورحلتين يومياً إلى مطار «لندن ستانستد»، وثلاث رحلات يومياً إلى مانشستر، ورحلتين يومياً إلى برمنغهام، إحداها بطائرة A380، ورحلة يومياً إلى نيوكاسل، ورحلة يومياً إلى غلاسكو، ورحلة يومياً بطائرة A350 إلى إدنبرة.

وأعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية بالعالم، في أكتوبر من العام الجاري عن إضافة ست رحلات أسبوعياً إلى جدول رحلاتها إلى «لندن هيثرو» اعتباراً من 26 أكتوبر، ما فتح المزيد من الفرص أمام المسافرين ووفّر خيارات أوسع للسفر، وذلك بعد تسجيل الناقلة معدلات قياسية في النمو والطلب، وبما يمنح المتعاملين المزيد من المرونة وخيارات ملائمة لمواعيد المغادرة من «لندن هيثرو» وإليه، كما يتزامن مع ذروة موسم السفر في نهاية العام.

وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لـ«الإمارات اليوم»، أخيراً، إن قطاع السياحة في دبي يتجه إلى تحقيق عام قياسي آخر في معدلات تدفق السيّاح الدوليين خلال عام 2025، وذلك بناء على النتائج التي تحققت في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع استقبال الإمارة 13.95 مليون سائح دولي.

وأكدت أنها تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتطوير منتجات وتجارب سياحية مبتكرة، تعكس التنوّع الذي تتميز به دبي وتبرز مقوماتها كوجهة عصرية تجمع بين الترفيه والثقافة وسياحة الأعمال، كما تسعى إلى تنويع الأسواق السياحية عبر حملات ترويجية عالمية تستعرض جاذبية دبي وتنافسيتها على مستوى الخدمات والبنية التحتية.

