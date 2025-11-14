«دبي للسلع» يستهدف 2000 شركة جديدة خلال 2025

أكد رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة، الدكتور حمد بوعميم، أن المركز يستهدف استقطاب أكثر من 2000 شركة جديدة خلال عام 2025، في ظل النمو المتواصل الذي تشهده دبي كمركز عالمي للأعمال.

وقال بوعميم، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة في نيويورك، إن المركز يشهد نمواً متوازياً مع بقية القطاعات الحيوية في دبي، مشيراً إلى أن عدد الشركات المسجلة في المركز تجاوز 26 ألف شركة.

وأضاف: «نتوقع أن نختتم العام الجاري بإجمالي يزيد على 2000 شركة جديدة، بعدما سجلنا خلال النصف الأول من العام أكثر من 1000 شركة انضمت فعلاً إلى المركز».

وأوضح أن القطاعات التي تشهد أعلى معدلات نمو داخل المركز تشمل تجارة السلع المتعددة كالذهب والألماس، إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية، مشيراً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يحتضن اليوم نحو 3000 شركة تكنولوجية، ما يجعله أكبر تجمع من نوعه في دبي.