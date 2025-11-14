غُرف دبي تفتتح أول مكتب لها في الولايات المتحدة

أعلنت غُرف دبي خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية، الذي نظمته في نيويورك، افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الولايات المتحدة ومقره نيويورك، وذلك أمام جمع اقتصادي ضم 700 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين المشاركين في فعاليات المنتدى، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي شمل أكثر من 80 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي.

وينضم المكتب التمثيلي الجديد إلى شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية، إحدى الغُرف الثلاث العاملة تحت مظلة غُرف دبي، حيث سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والولايات المتحدة، كما سيقدّم المكتب دعماً كاملاً للشركات الأميركية الساعية إلى تأسيس أعمالها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، تزامناً مع دعم شركات دبي في خططها التوسعية في الولايات المتحدة.

نمو مشترك

وتحت شعار «فرص تحفز النمو المشترك»، شهد المنتدى الذي نظمته غُرف دبي بالتعاون مع غرفة تجارة الولايات المتحدة ومجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي كشركاء داعمين، 14 جلسة حوارية بمشاركة 32 متحدثاً، حيث دار النقاش حول آفاق الشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة، والفرص الاستثمارية الاستثنائية التي تزخر بها أجندة دبي الاقتصادية (D33) للشركات والمستثمرين الأميركيين في القطاعات كافة.

وناقشت جلسات المنتدى تنوع اقتصاد دبي ومرونته، مع استعرض الزخم الذي تشهده كل القطاعات الحيوية في الإمارة، كما تم تسليط الضوء على ما تتيحه دبي من فرص استثمارية واسعة ومتنوعة أمام المستثمرين الأميركيين، إضافة إلى المزايا التنافسية التي تنفرد بها الإمارة والتي تُعزّز جاذبيتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

تعاون مثمر

وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، قال رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «تتمتع دبي والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وتجارية راسخة تم بناؤها على مدى عقود من التعاون المثمر والثقة المتبادلة، كما أنها تُعدّ شريكاً استراتيجياً رئيساً لدبي، إذ احتلت المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارة في عام 2024، وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين في العام ذاته نحو 116.4 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً نسبته 10%، ما يجسد التطور الإيجابي المستمر في للتجارة البينية».

وأضاف المنصوري: «في مؤشر حيوي إلى تنامي جاذبية دبي لمجتمع الأعمال الأميركي، انضمت 787 شركة أميركية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الأميركية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 3690 شركة بنهاية سبتمبر الماضي، بينما استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الولايات المتحدة بقيمة 79.6 مليار درهم خلال الفترة (2015-2024)، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين قائمة الدول المصدِّرة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال النصف الأول من 2025، مستحوذة على 35% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى الإمارة».

خطوة استراتيجية

من جانبها، قالت القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، آمنة بن زعل المهيري: «حققت فعاليات منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية في نيويورك نجاحاً باهراً، حيث شارك أكبر وفد أعمال خارجي في تاريخ إمارة دبي في فعاليات الحدث بالعاصمة المالية للعالم. ويشكل افتتاح أول مكتب لغرف دبي في الولايات المتحدة، خطوة رمزية واستراتيجية في آن واحد نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية العميقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومحطة مهمة تعكس التزامنا المشترك بالابتكار والفرص والشراكة المستدامة».

ويعدّ وفد غُرف دبي المشارك في المنتدى، أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الأميركية والمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المجزية.

سلطان المنصوري:

. الولايات المتحدة شريك استراتيجي لدبي، وجاءت في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارة في 2024.

. 116.4 مليار درهم التجارة غير النفطية بين دبي والولايات المتحدة في 2024 بنمو 10%.

. 3690 شركة أميركية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية سبتمبر.