عدد سكان دبي يرتفع 17.66 ألف نسمة خلال شهر

سجلت «الساعة السكانية» في دبي، المختصة برصد متغيرات عدد السكان، ارتفاعاً في عدد سكان الإمارة بلغ 17 ألفاً و669 نسمة، وذلك خلال شهر واحد فقط.

وأظهرت الساعة السكانية، التي رصدتها «الإمارات اليوم»، عبر مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد سكان الإمارة بلغ، حتى ظهر أمس الخميس 13 نوفمبر الجاري، أربعة ملايين و44 ألفاً و273 نسمة، مقارنة بأربعة ملايين و26 ألفاً و604 نسمات في 13 أكتوبر الماضي.

كما أظهرت بيانات الساعة السكانية ارتفاعاً في عدد سكان دبي خلال 12 شهراً، بلغ 208 آلاف و30 نسمة، إذ ارتفع العدد من ثلاثة ملايين و836 ألفاً و243 نسمة في 13 نوفمبر 2024 إلى أربعة ملايين و44 ألفاً و273 نسمة في 13 نوفمبر 2025، ما يجعل دبي تحقق معدلات نمو متسارعة وغير مسبوقة تعدّ الأعلى تاريخياً في مؤشرات عدد سكان الإمارة.

وكانت مؤشرات الساعة السكانية، التي أصدرتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، كشفت ارتفاعاً في عدد سكان دبي بلغ 176 ألفاً و683 نسمة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، وتجاوز عدد السكان في الربع الأول 2025 حاجز 3.96 ملايين نسمة، بمعدل زيادة يومي بلغ 567 نسمة.

كما حقق عدد سكان إمارة دبي ارتفاعاً في العام الماضي بنسبة 5.5%، بواقع 208.6 آلاف نسمة، ليصل إلى نحو 3.86 ملايين نسمة، مقارنة مع نحو 3.66 ملايين نسمة بنهاية عام 2023.

وكشفت تقارير دولية، أخيراً، عن ارتفاع معدلات الاستثمار من جنسيات مختلفة في قطاع العقارات بدبي، فضلاً عن استقطاب الإمارة عدداً كبيراً من رجال الأعمال والأثرياء من مختلف دول العالم للانتقال والعيش في دبي، في ظل جاذبية مناخ الاستثمار الذي تتيحه الإمارة، وجودة البنية التحتية ومعدلات الأمان المرتفعة، فضلاً عن زيادة وسهولة فرص إقامة وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات.

ووفقاً لمؤشرات صادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فقد بلغ عدد السكان الذكور في إمارة دبي نهاية عام 2024 نحو 2.7 مليون نسمة، ما يمثّل نحو 69% من إجمالي عدد السكان، في حين بلغ عدد الإناث نحو 1.2 مليون نسمة.

وتتولى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء احتساب التقديرات اليومية والشهرية لسكان إمارة دبي المقيمين إقامة دائمة ضمن الحدود الجغرافية للإمارة، سواء كانوا إماراتيين أو غير إماراتيين، ويستند المركز في احتساب التغير اللحظي للسكان من خلال الساعة السكانية، إلى العديد من المصادر، مثل المسوح والتعدادات، وقواعد بيانات الجهات الحكومية ذات العلاقة.