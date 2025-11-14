«الإمارات للتنمية» يدعم 500 رائد أعمال

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أمس، عن إطلاق سلسلة من برامج التمكين غير المالية، الهادفة إلى دعم 500 رائد أعمال ومؤسِّس شركة صغيرة ومتوسطة، وتندرج هذه المبادرة ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي تهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال.

وتهدف البرامج التي أطلقها المصرف إلى تزويد المؤسسين بالإرشاد المهني وبناء القدرات، ودعم دخول الأسواق من خلال منصة «EDB 360» الرقمية، التي تتيح للشركات فتح حسابات بسرعة، من دون حد أدنى للرصيد أو رسوم شهرية، مع إمكانية الوصول إلى حلول تمويلية تنافسية.