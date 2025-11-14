«مراس» تمنح عقداً بـ 440 مليون درهم لتطوير «سيتي ووك نورث لاين»

منحت «مراس»، التابعة لشركة دبي القابضة للعقارات، عقداً جديداً بقيمة 440 مليون درهم إلى «جي سي سي للمقاولات»، لقيادة أعمال تطوير مشروع «سيتي ووك نورث لاين».

وأفاد بيان، أمس، بأن العقد يأتي في إطار التوسع المستمر لمنطقة «سيتي ووك»، ويتضمن إنشاء ثلاثة مبانٍ سكنية فاخرة من المتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2027.

وبحسب البيان، ستشرف «جي سي سي للمقاولات» على أعمال بناء «نورث لاين 1»، وهو مبنى سكني مكوّن من ثمانية طوابق يضم 114 وحدة سكنية فاخرة مكونة من شقق تراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، وكذلك مجمع «نورث لاين 2» الذي يضم 190 وحدة سكنية مكونة من شقق تراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، وموزعة على مبنيين سكنيين كل منهما بثمانية طوابق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات، خالد المالك: «يُشكّل مشروع (سيتي ووك نورث لاين) محطة مهمة في مسار التطوير المتواصل لواحدة من أبرز وجهات الحياة العصرية في دبي. فقد تم تصميم المباني السكنية الثلاثة في المشروع لتجسد روح وأسلوب هذا الحي الفريد، إلى جانب التزامها بأعلى معايير التصميم والجماليات المعاصرة».

من جانبه، قال المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «جي سي سي للمقاولات»، بيبين تشاندران: «يُسهم هذا المشروع في تعزيز المشهد السكني في دبي ويجسد التزامنا المشترك بتقديم مشروعات عالية الجودة»، لافتاً إلى أن «مراس» و«دبي القابضة للعقارات» تلعبان دوراً محورياً في ذلك، بفضل رؤيتهما الطموحة وخبرتهما الراسخة التي تدعم هذا المسار المهم للنمو الاقتصادي.

. من المتوقع الانتهاء من المباني في الربع الثالث من 2027.