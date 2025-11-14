صادرات دبي إلى أميركا تقفز 78.5% خلال 7 سنوات

أعلن رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ارتفاع قيمة صادرات دبي إلى الولايات المتحدة من 19.1 مليار درهم في 2018 إلى 34.1 مليار درهم في عام 2024، محققة بذلك نمواً بنسبة 78.5% خلال سبع سنوات، ما يعكس الروابط الاقتصادية بين دبي والولايات المتحدة، التي شهدت تطوراً نوعياً ومتسارعاً يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية الراسخة، ويجسد التوافق في الرؤى نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وقال المنصوري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة في نيويورك، إن قيمة واردات دبي من الولايات المتحدة ارتفعت من نحو 61 مليار درهم في عام 2018 إلى 82.2 مليار درهم، العام الماضي، بنمو 34.7%، مشيراً إلى أن حركة الاستثمارات الأميركية تشهد نمواً مطرداً من حيث قيمة المشروعات الاستثمارية وعددها، حيث استقطبت دبي 1474 مشروعاً استثمارياً أجنبياً مباشراً من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة بلغت 79.6 مليار درهم من 2015 إلى 2024.