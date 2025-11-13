"تنظيم الاتصالات" تحذر من مكالمات تنتحل اسم جهات حكومية

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" من انتشار بعض المكالمات التي تنتحل اسم جهات حكومية وتستهدف الحصول على بيانات الافراد.

وأفادت الهيئة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أنه من الضروري للأفراد تذكر بأن الجهات الحكومية لا تطلب معلومات حساسة عبر الهاتف ولا تهدد بإيقاف الخدمات.

وأوضحت عبر فيديو توعوي بثته لمقطع حقيقي يتضمن صوتا مقلدا يدعي أنه يمثل الهيئة، ويهدف إلى استدراج الأفراد، عبر الادعاء باكتشاف أنشطة غير قانونية على الرقم المسجل للاتصالات، وأنه سيتم على إثرها تعليق الخدمة.

وأضافت الهيئة انه لحماية البيانات الشخصية للأفراد، من المهم عند ورود مثل تلك المكالمات الاحتيالية التي تنتحل اسم جهات حكومية، على المتعاملين اغلاق المكالمة وحظر الرقم المتصل.